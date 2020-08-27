Братья Брайаны объявили о завершении карьеры.

Как заявили братья Брайаны, они оба почувствовали, что именно сейчас настал подходящий момент для того, чтобы завершить карьеру:
"Мы оба внутренне чувствуем, что сейчас - подходящий момент. В нашем возрасте нужно постоянно и усердно работать для того, чтобы выходить на корт и сражаться. Мы все еще любим теннис, но не любим тех нагрузок, которые необходимы для того, чтобы играть на высочайшем уровне. Мы не ушли в прошлом году не для того, чтобы просто играть матчи, зарабатывать очки или деньги. Мы остались в игре для того, чтобы поблагодарить всех поклонников и в последний раз насладиться атмосферой турниров."
На счету братьев Брайанов также золото Олимпийских игр - 2012 в Лондоне и победа в Кубке Дэвиса в 2007-м году. Бобу и Майку принадлежит немалое количество рекордов:
Наибольшее количество парных титулов: 119
Наибольшее количество недель на вершине парного рейтинга: 438
Наибольшее количество трофеев на Турнирах Большого Шлема: 16
Наибольшее количество трофеев на Мастерсах: 39
Наибольшее количество выигранных матчей: 1108
Ну и конечно, всем нам запомнится фирменное празднование побед в исполнении Боба и Майка.
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