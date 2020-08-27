четверг, 27 августа 2020 г.

Братья Брайаны объявили о завершении карьеры.

Самый успешный дуэт в истории парного тенниса - американцы Боб и Майк Брайаны объявили о завершении профессиональной карьеры. Братья 438 недель были лучшей парной командой в рейтинге, завоевали 119 титулов, в том числе 16 трофеев на Турнирах Большого Шлема и 39 - на Мастерсах. Также Боб и Майк в 2014-м году первыми завоевали карьерный Golden Masters - после победы на соревнованиях в Шанхае в их копилке оказались трофеи на всех турнирах категории ATP-1000.

Как заявили братья Брайаны, они оба почувствовали, что именно сейчас настал подходящий момент для того, чтобы завершить карьеру:

"Мы оба внутренне чувствуем, что сейчас - подходящий момент. В нашем возрасте нужно постоянно и усердно работать для того, чтобы выходить на корт и сражаться. Мы все еще любим теннис, но не любим тех нагрузок, которые необходимы для того, чтобы играть на высочайшем уровне. Мы не ушли в прошлом году не для того, чтобы просто играть матчи, зарабатывать очки или деньги. Мы остались в игре для того, чтобы поблагодарить всех поклонников и в последний раз насладиться атмосферой турниров."

На счету братьев Брайанов также золото Олимпийских игр - 2012 в Лондоне и победа в Кубке Дэвиса в 2007-м году. Бобу и Майку принадлежит немалое количество рекордов:

Наибольшее количество парных титулов: 119
Наибольшее количество недель на вершине парного рейтинга: 438
Наибольшее количество трофеев на Турнирах Большого Шлема: 16
Наибольшее количество трофеев на Мастерсах: 39
Наибольшее количество выигранных матчей: 1108

Ну и конечно, всем нам запомнится фирменное празднование побед в исполнении Боба и Майка. 

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о 12:59
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