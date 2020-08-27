четверг, 27 августа 2020 г.

Соревнования в Нью-Йорке приостановлены на день из-за протестов против расизма. Наоми Осака снялась с полуфинала.

Организаторы соревнований Western & Southern Open, которые в этом году были перенесены из Цинциннати в Нью-Йорк, присоеденились к протестам против расизма, которые с новой силой поднялись в США. Полуфинальные матчи мужского Мастерса и женского турнира категории WTA Premier 5 будут перенесены на один день и состоятся в пятницу 28 августа. 

Кроме того, японская теннисистка Наоми Осака в знак протеста приняла решение бойкотировать полуфинальный матч против бельгийской спортсменки Элизе Мертенс. Как заявила Наоми, она считает себя в первую очередь темнокожей женщиной, а не спортсменкой. И, по ее мнению, сейчас есть более важные вещи, чем матчи с ее участием. 

Протесты снова вспыхнули в США после того, как 22 августа в Винсконсине полицейские стреляли в темнокожего мужчину, который направлялся к своей машине. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отметим, что ранее в знак протеста против насилия со стороны полиции были отменены 7 матчей плей-офф в NBA. Игроки попросту отказались выходить на площадку.

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о 12:27
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