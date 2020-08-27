Соревнования в Нью-Йорке приостановлены на день из-за протестов против расизма. Наоми Осака снялась с полуфинала.

Кроме того, японская теннисистка Наоми Осака в знак протеста приняла решение бойкотировать полуфинальный матч против бельгийской спортсменки Элизе Мертенс. Как заявила Наоми, она считает себя в первую очередь темнокожей женщиной, а не спортсменкой. И, по ее мнению, сейчас есть более важные вещи, чем матчи с ее участием.
Протесты снова вспыхнули в США после того, как 22 августа в Винсконсине полицейские стреляли в темнокожего мужчину, который направлялся к своей машине. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Отметим, что ранее в знак протеста против насилия со стороны полиции были отменены 7 матчей плей-офф в NBA. Игроки попросту отказались выходить на площадку.
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