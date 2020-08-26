среда, 26 августа 2020 г.

Новак Джокович уверенно справился с Теннисом Сандгреном в третьем круге Мастерса в Нью-Йорке.

Сербский теннисист Новак Джокович, возглавляющий посева соревнований категории Мастерс в Нью-Йорке, спокойно преодолел стадию третьего круга. В борьбе за выход в четвертьфинал Новак обыграл обладателя wild card Тенниса Сандгрена, занимающего 55-ю строчку текущего мирового рейтинга.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
3-й раунд

(1) Новак Джокович - (WC) Теннис Сандгрен - 6:2, 6;4

В самом начале встречи Новак Джокович сумел сделать себе задел в счете, после чего получил возможность играть совершенно спокойно - подача подводить, вроде не собиралась. В концовке стартовой партии Новак ещё один брейк оформил и, позоже, усыпил сам себя. Как минимум, при подаче на сет Джокович доигрался до брейк-поинта у соперника, но вовремя собрался и важнейший гейм взял.

Второй сет Новак снова начал с брейка и опять четко удерживал перевес почти до самой концовки встречи. Но вот там началось самое интересное. Сначала сам Джокович отыгрался с тройного брейк-поинта и получил солидный такой всплеск эмоций. На них сербский теннисист чуть не поставил победную точку в поединке ещё одним брейком, но Теннис отыграл сразу 5 матч-боллов у лидера мирового рейтинга. Правда, подать на победу Новак смог без проблем.

Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннаром Штруффом.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 00:37
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)