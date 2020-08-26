Новак Джокович уверенно справился с Теннисом Сандгреном в третьем круге Мастерса в Нью-Йорке.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
3-й раунд
(1) Новак Джокович - (WC) Теннис Сандгрен - 6:2, 6;4
В самом начале встречи Новак Джокович сумел сделать себе задел в счете, после чего получил возможность играть совершенно спокойно - подача подводить, вроде не собиралась. В концовке стартовой партии Новак ещё один брейк оформил и, позоже, усыпил сам себя. Как минимум, при подаче на сет Джокович доигрался до брейк-поинта у соперника, но вовремя собрался и важнейший гейм взял.
Второй сет Новак снова начал с брейка и опять четко удерживал перевес почти до самой концовки встречи. Но вот там началось самое интересное. Сначала сам Джокович отыгрался с тройного брейк-поинта и получил солидный такой всплеск эмоций. На них сербский теннисист чуть не поставил победную точку в поединке ещё одним брейком, но Теннис отыграл сразу 5 матч-боллов у лидера мирового рейтинга. Правда, подать на победу Новак смог без проблем.
Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннаром Штруффом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправка комментария