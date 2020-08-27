Новак Джокович разгромил Яна-Леннара Штруффа и вышел в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович продолжает победную поступь не только на соревнованиях категории Мастерс в Нью-Йорке, но и по ходу всего сезона. Новак одержал 24-ю подряд победу и шагнул в 1/2 финала турнира, перенесенного из Цинциннати. В двух партиях Джокович уверенно переиграл немца Яна-Леннара Штруффа, занимающего 34-ю строчку мужской классификации, отдав сопернику всего 4 гейма.
ATP Masters
Нью-Йорк, США
1/4 финала
(1) Новак Джокович - Ян-Леннар Штруфф - 6:3, 6:1
Может цифра в 24 подряд победы для самого Новака Джоковича и не является рекордом, но вот подойти к концовке августа с нулем в графе поражений по ходу сезона - достижение уникальное. Да, мы все прекрасно понимаем, на что нужно делать скидку по ходу этого дивного 2020-го года, но все равно непобедимость серба впечатляет. Тем более, что многие спортсмены вернулись в тур после карантина в откровенно разобранном состоянии.
Как бы стебно это ни звучало в контексте матча именно против представителя Германии, но сегодня немецкой машиной, которая не даёт сбоев, на корте был именно Джокович. В стартовом сете Новак присматривался и к сопернику, и к своей шее, которая вызывала опасения у поклонников, рассчитывал тот необходимый для победы минимум затраченных сил. Поэтому Штруффу ещё удавалось сохранить лицо - Ян-Леннар лишь однажды упустил собственную подачу. Понятно, что вернуться сопернику в борьбу Новак шансов постарался не давать и преуспел в этом.
Ну а во второй партии Джокович заиграл уже куда раскованнее. Новак и вовсе мог заканчивать встречу с баранкой, но после трёх брейков серб, почему-то, решил не подать на победу, хотя даже до матч-болла в этом гейме добраться удалось. В итоге Новаку понадобилось ещё раз взять подачу Яна-Леннара и с ещё одним брейком ставить точку в четвертьфинале.
Теперь за выход в титульный матч Мастерса в Нью-Йорке Новак Джокович поспорит с испанским спортсменом Роберто Баутистой-Агутом, выбившим из борьбы чемпиона Мастерса прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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