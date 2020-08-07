пятница, 7 августа 2020 г.

Фиона Ферро одолела Сару Эррани на пути в полуфинал турнира в Палермо.

Француженка Фиона Ферро уверенно пробивается в 1/2 финала первого после рестарта сезона турнира WTA в Палермо. На стадии четвертьфинала Фиона в двух партиях переиграла местную спортсменку Сару Эррани, получившую от организаторов соревнований wild card в основную сетку.


WTA
Палермо, Италия
1/4 финала

Фиона Ферро - (WC) Сара Эррани - 6:4, 6:1

Примечательно, что в начале матча, как показалось, инициативу на корте захватила именно Сара Эррани, которая по ходу стартовой партии дважды вела в счёте с брейком. Но вот концовку первого отрезка встречи Фиона провела просто ударно и не просто отыграла отставание, а и в решающий момент ещё раз взяла подачу соперницы.

А вот во втором сете борьбы уже просто не получилось. Ферро достаточно быстро повела сразу с двумя выигранными на приеме геймами. И пусть Сара один обратный брейк оформила, этот гейм для итальянской теннисистки так и остался единственным в партии.

Теперь за выход в финал турнира в Палермо Фиона Ферро поспорит с победительницей матча между Даяной Ястремской и Камилой Джиорджи.

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о 23:46
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