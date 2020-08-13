Арина Соболенко в настоящей битве уступила Корри Гауфф на турнире в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
2-й раунд
Корри Гауфф - (2) Арина Соболенко - 7:6(4), 4:6, 6:4
Напряжённая борьба в этом мачте, в принципе, читалась изначально. Даже выделить явного фаворита встречи, несмотря на солидную разницу в рейтинговых позициях, было достаточно сложно. И ожидания настоящей битвы стали оправдываться уже со стартовых геймов.
Гауфф понадобилось некоторое время на то, чтобы наладить собственную подачу. Арина могла повести в счёте уже после стартового гейма на приеме, но в нем Корри отыгралась с двойного брейк-поинта. Повторить чудесное спасение через несколько минут американке уже не удалось и Соболенко получила таки важнейший перевес.
Казалось бы, в него было бы неплохо вцепиться, но очень быстро Арина не просто упустила преимущество, но и сама оказалась в роли догоняющей. Гауфф оформила два подряд брейка и вышла на очень солидный темп и уровень игры. Корри даже вышла подавать на стартовый сет, но тут снова начались проблемы. 0:40 уже в дебюте гейма, отчаянные попытки удержать важнейшую подачу, но с третьего брейк-поинта Соболенко спасает партию.
Более того, подачу на тай-брейк Гауфф так же проваливает. Снова американка доигралась до тройного брейк-поинта и не сумела спастись. Теперь уже на победу в партии вилла подавать сама Арина, но и она сделать это не смогла. В итоге, вполне логичный, как для такого боевого сета тай-брейк.
Арина старалась на нем бороться, несмотря ни на что. Но, давайте будем откровенными, отыграться со счета 0:5, а именно в такой солидный отрыв белорусская теннисистка отпустила соперницу в самом начале решающего гейма, было очень сложно. Соболенко отставание сократила, но стартовый сет все равно ушел в копилку Корри.
Второй сет Арина начала с выигранного на приеме гейма и, тут уж действительно у нее не было выбора, зубами вцепилась в свой минимальный перевес. Все шло относительно неплохо вплоть до концовки партии. Теперь уже при подаче на сет 0:40 получила Соболенко. Отыграться белорусская теннисистка не смогла, зато сумела уже в следующем гейме и сама заработать тройной брейк-поинт. Шансом Арина воспользовалась и успехом на приеме сравняла счёт в матче по партиям.
Но в решающем сете инициативой уже практически полностью владела Гауфф. Именно американка дважды вырывалась вперёд с брейком, но каждый раз Арина находила в себе силы отыграться. Но в концовке матча Соболенко ещё раз провалила собственный гейм, ну а Корри собралась и успешно подала на победу.
В четвертьфинале турнира в Лексингтоне Корри Гауфф сыграет с 8-й ракеткой соревнований Онс Жабер из Туниса, которая в своем матче второго круга обыграла ещё одну белорусскую теннисистку Ольгу Говорцову.
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