суббота, 8 августа 2020 г.

Даяна Ястремская в настоящей битве проиграла Камиле Джиорджи в Палермо.

Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал турнира в Палермо, на котором она была посеяна под 7-м номером. На стадии 1/4 финала украинская теннисистка в настоящем матче марафоне уступила местной спортсменке Камиле Джиорджи, занимающей 89-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA
Палермо, Италия
1/4 финала

Камила Джиорджи - Даяна Ястремская 4:6, 7:6(5), 6:3

Концовка второго сета. Даяна Ястремская имеет в активе выигранную стартовую партию, ведёт с брейком по ходу этого отрезка встречи и выходит подавать на победу. Конечно, мы все видели и более впечатляющие камбеки в истории тенниса, но в этот момент действительно казалось, что шансов вернуться в борьбу у Камилы Джиорджи попросту нет.

Итальянская теннисистка поборолась, заработала двойной брейк-поинт, но Даяна выстояла, отыгралась и начала зарабатывать матч-боллы. Всего в этом гейме их было у Ястремской два, но поставить точку в поединке украинка с них не смогла. Ну а дальше...

Дальше Джиорджи действительно совершила камбек. Камила с третьего брейк-поинта выиграла подачу соперницы на победу, а потом очень неплохо провела тай-брейк, на котором сходу вырвалась вперёд с солидным перевесом - 4:0. Ястремская смогла разве что немного сократить отставание, но не ликвидировать его.

Казалось, что Даяна от такого удара в виде неожиданно проигранного сета отошла достаточно быстро. Как минимум, сыпаться в дебюте решающей партии украинка не продолжила. В середине этого отрезка встречи именно Ястремская первой зацепилась на приеме, но Камила отыграла пару брейк-поинтов, а потом сама дважды подряд взяла подачу Даяны.

В полуфинале турнира в Палермо Камила Джиорджи сыграет с француженкой Фионой Ферро, которая в своем матче 1/4 финала уверенно переиграла ещё одну итальянскую теннисистку Сару Эррани.

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о 08:41
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