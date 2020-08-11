вторник, 11 августа 2020 г.

Ольга Говорцова удачно стартовала в основной сетке турнира в Лексингтоне.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, которая пробилась в основную сетку соревнований в американском Лексингтоне через сито квалификации, уверенно начала выступления в основной сетке турнира. В матче первого раунда Ольга в двух партиях переиграла ещё одну победительницу предварительной стадии представительницу США Бетани Маттек-Сэндз, занимающую 358-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA
Лексингтон, США
1-й раунд

(Q) Ольга Говорцова - (Q) Бетани Маттек-Сэндз - 7:6(4), 6:1

Говорцова просто ударно начинала каждый из сетов встречи. Но вот в стартовой партии перевес сразу с двумя брейками, добытый в самом дебюте, не позволил белорусской теннисистке спокойно отпраздновать победу. Маттек-Сэндз смогла отыграться и выиграла партию Ольга лишь на тай-брейке.

Второй сет снова начался сразу с двух выигранных на приеме геймов в исполнении Ольги. Но на этот раз даже минутной расслабленности Говорцова себе не позволила. Бетани вернуться в борьбу не смогла и белорусская теннисистка спокойно оформила победу в матче.

Во втором раунде турнира в Лексингтоне Ольга Говорцова сыграет с Онс Жабер из Туниса.

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о 22:41
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