Ольга Говорцова удачно стартовала в основной сетке турнира в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
1-й раунд
(Q) Ольга Говорцова - (Q) Бетани Маттек-Сэндз - 7:6(4), 6:1
Говорцова просто ударно начинала каждый из сетов встречи. Но вот в стартовой партии перевес сразу с двумя брейками, добытый в самом дебюте, не позволил белорусской теннисистке спокойно отпраздновать победу. Маттек-Сэндз смогла отыграться и выиграла партию Ольга лишь на тай-брейке.
Второй сет снова начался сразу с двух выигранных на приеме геймов в исполнении Ольги. Но на этот раз даже минутной расслабленности Говорцова себе не позволила. Бетани вернуться в борьбу не смогла и белорусская теннисистка спокойно оформила победу в матче.
Во втором раунде турнира в Лексингтоне Ольга Говорцова сыграет с Онс Жабер из Туниса.
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