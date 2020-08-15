Симона Халеп выиграла румынское дерби у Ирины-Камелии Бегу на пути в финал турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1/2 финала
(1) Симона Халеп - Ирина-Камелия Бегу - 7:6(2), 6:3
В начале встречи было даже не заметно, что Ирина-Камелия только сегодня доигрывала свой четвертьфинальный поединок. Бегу выглядела достаточно свежо и именно она практически весь первый сет провела в роли лидера. Трижды Халеп упускала собственную подачу, но каждый раз находила в себе силы отыграться.
Даже тай-брейк успешнее начала Бегу, которая взяла стартовый розыгрыш на приеме. Правда, после этого Симона уже взяла игру под свой контроль и ответила сразу тремя мини-брейками.
Второй сет с успеха на приеме начала уже сама Халеп. В середине партии Ирина-Камелия смогла оформить обратный брейк, но позволять сопернице обострить борьбу Симона не собиралась. Ещё два выигранных на подаче Бегу гейма и Халеп оформляет выход в финал.
За титул турнира в Праге Симона Халеп поспорит с представительницей Бельгии Элизе Мертенс, переигравшей в своем полуфинале Кристину Плишкову.
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