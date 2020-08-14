пятница, 14 августа 2020 г.

Симона Халеп разгромила Магдалену Фреш на пути в полуфинал турнира в Праге.

1-я ракетка соревнований в Праге румынская теннисистка Симона Халеп, наконец, сумела добиться уверенной победы на кортах в столице Чехии. После двух сложнейших побед в стартовых раундах, Симона в четвертьфинале разгромила представительницу Польши Магдалену Фреш, занимающую 174-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Халеп отдала сопернице всего 2 гейма. 

WTA
Прага, Чехия
1/4 финала

(1) Симона Халеп - (Q) Магдалена Фреш - 6:2, 6:0

За выход в финал турнира в Праге Симона Халеп поспорит с победительницей матча между Ириной Камелией Бегу и Сарой Соррибес Тормо.

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о 17:02
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