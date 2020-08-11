Симона Халеп лишь на тай-брейке решающего сета дожала Полону Херцог на старте турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд
(1) Симона Халеп - Полона Херцог - 6:1, 1:6, 7:6(3)
Очень бодрый старт матча, казалось бы, говорил о том, что Симона Халеп не потратит много времени и сил на то, чтобы преодолеть стартовый раунд соревнований в Праге. За весь первый сет румынская теннисистка не позволила Полоне ни разу защитить собственную подачу. Да, у самой Халеп разочек тоже подвис гейм, но это вполне можно было списать на случайность. В целом партию лидер посева взяла крайне спокойно и уверенно.
Повела с брейком Симона и в самом дебюте второй партии, но... Полона смогла ответить на это даже не просто обратным брейком, а полноценной скрытой баранкой. Три проигранных подряд подачи, 6 безответных геймов. Халеп неожиданно оказалась в настоящей игровой яме.
Нервная борьба велась на корте и по ходу решающего сета. Симона дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но Полона возвращалась в матч. Более того, в концовке партии Халеп дважды могла ставить точку в поединке очередным брейком, но Херцог спаслась с 6-ти матч-боллов, причем в одном из геймов отыгралась со счета 0:40. В итоге словенская спортсменка с боями дотянула до тай-брейка, но уже на нем Халеп оформила сложнейшую победу в противостоянии. На нее Симона потратила даже чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Во втором раунде соревнований в Праге Симона Халеп сыграет с местной теннисисткой Барборой Крейчиковой.
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