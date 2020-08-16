воскресенье, 16 августа 2020 г.

Симона Халеп выигрывает турнир в Праге.

Румынская теннисистка Симона Халеп становится триумфатором соревнований WTA в Праге, на которых она являлась лидером посева. В финале Симона в двух партиях переиграла 3-ю ракетку турнира представительницу Бельгии Элизе Мертенс, занимающую 23-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA
Прага, Чехия
Финал

(1) Симона Халеп - (3) Элизе Мертенс - 6:2, 7:5

Для Симоны Халеп титул в Праге становится уже 21-м в карьере.

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о 16:36
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