Симона Халеп выигрывает турнир в Праге.

Румынская теннисистка Симона Халеп становится триумфатором соревнований WTA в Праге, на которых она являлась лидером посева. В финале Симона в двух партиях переиграла 3-ю ракетку турнира представительницу Бельгии Элизе Мертенс, занимающую 23-ю строчку текущего мирового рейтинга.
WTA
Прага, Чехия
Финал
(1) Симона Халеп - (3) Элизе Мертенс - 6:2, 7:5
Для Симоны Халеп титул в Праге становится уже 21-м в карьере.
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