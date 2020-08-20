Пьер-Юг Эрбер стал первым полуфиналистом Челленджера в Праге.

ATP Challenger
1/4 финала
(3) Пьер-Юг Эрбер - Таллон Грикспур - 7:5, 5:7, 6:3
Стоит отметить, что по ходу решающей партии Эрбер уступал с брейком - 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть сразу 5 геймов подряд.
Теперь за выход в финал турнира в Праге Пьер-Юг поспорит с победителем матча между Хенри Лааксоненом из Швейцарии и россиянином Асланом Каратцевым.
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