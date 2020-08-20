четверг, 20 августа 2020 г.

Пьер-Юг Эрбер стал первым полуфиналистом Челленджера в Праге.

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пробился в полуфинал соревнований категории Челленджер в Праге, на которых он получил 3-й номер посева. На стадии 1/4 финала Пьер-Юг добился непростой трехсетовой победы над представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, занимающим 199-ю строчку текущего мирового рейтинга. 

ATP Challenger
1/4 финала 

(3) Пьер-Юг Эрбер - Таллон Грикспур - 7:5, 5:7, 6:3

Стоит отметить, что по ходу решающей партии Эрбер уступал с брейком - 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть сразу 5 геймов подряд.

Теперь за выход в финал турнира в Праге Пьер-Юг поспорит с победителем матча между Хенри Лааксоненом из Швейцарии и россиянином Асланом Каратцевым. 

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о 14:13
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