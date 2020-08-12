Ольга Говорцова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
2-й раунд
(8) Онс Жабер - (Q) Ольга Говорцова - 3:6, 6:2, 6:4
Ольга просто невероятно начала матч, выиграв сразу две подряд подачи соперницы. Жабер один обратный брейк организовать смогла, но полностью вернуться в борьбу за стартовый сет у 8-й ракетки турнира в Лексингтоне так и не получилось.
Со второй партии Онс постепенно стала перебирать инициативу к собственным рукам, ну а сама Говорцова просто не могла поддерживать заданный ею самою темп игры. В итоге второй сет встречи Жабер выиграла практически без труда.
Но вот в начале решающей партии Говорцова снова попыталась уйти в отрыв. Ольга повела с брейком, но очень быстро Жабер перевернула ситуацию в счёте и уже сама лидировала с геймом на приеме в активе. Белорусская теннисистка в последний момент нашла в себе силы отыграться, но тут же ещё раз упустила собственную подачу и вместе с ней отдала сопернице путевку в четвертьфинал.
В нем Онс Жабер сразится с победительницей встречи между ещё одной белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Корри Гауфф.
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