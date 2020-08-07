Анетт Контавейт не без труда пробилась в полуфинал турнира в Палермо.

WTA
Палермо, Италия
1/4 финала
(4) Анетт Контавейт - (WC) Элизабетта Кочаретто - 6:1, 4:6, 6:4
В этом четвертьфинальном матче разве что второй сет получился боевым и напряжённым. В стартовом сете и в решающем отрезке противостояния перевес Контавейт был более чем очевидным. А вот во второй партии Кочаретто смогла навязать именитой сопернице борьбу и в упорной битве выцарапать промежуточный успех. Да, шагнуть в полуфинал домашнего турнира Элизабетте это не помогло, но в целом ее выступление в Палермо смело можно признать успешным.
Ну а Анетт Контавейт в полуфинале соревнований сыграет с лидером посева хорватской теннисисткой Петрой Мартич, которой на стадии 1/4 финала удалось на двух тай-брейках переиграть Александру Саснович.
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