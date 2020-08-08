суббота, 8 августа 2020 г.

Марта Костюк уверенно переиграла 2-ю ракетку квалификации на старте отбора турнира в Праге.

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала борьбу за выход в основную сетку соревнований WTA в Праге. В первом раунде квалификации Марта в двух партиях обыграла немецкую спортсменку Анну Лену Фридзам, получившую в отборе 2-й номер посева.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд квалификации

Марта Костюк - (2) Анна Лена Фридзам - 6:2, 6:4

Нельзя сказать, что Марта провела этот матч на фантастическом уровне, или же что украинская теннисистка действовала безошибочно. Но при этом Костюк с первых же розыгрышей захватила инициативу не только по игре, но и по счету, так что Фридзам весь матч была в роли догоняющей.

В стартовой партии немецкая теннисистка и вовсе отпустила Костюк в серьезный отрыв. Во втором сете борьба уже была более напряжённой, но с перевесом в один брейк Марта оформила победу и в нем.

Во втором раунде квалификации турнира в Праге Марта Костюк сыграет с местной теннисисткой Терезой Мартинцовой.

Напомним, что чуть ранее стартовую победу в квалификации турнира в Праге одержала ещё одна украинская теннисистка Леся Цуренко.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 14:29
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)