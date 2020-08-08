Марта Костюк уверенно переиграла 2-ю ракетку квалификации на старте отбора турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд квалификации
Марта Костюк - (2) Анна Лена Фридзам - 6:2, 6:4
Нельзя сказать, что Марта провела этот матч на фантастическом уровне, или же что украинская теннисистка действовала безошибочно. Но при этом Костюк с первых же розыгрышей захватила инициативу не только по игре, но и по счету, так что Фридзам весь матч была в роли догоняющей.
В стартовой партии немецкая теннисистка и вовсе отпустила Костюк в серьезный отрыв. Во втором сете борьба уже была более напряжённой, но с перевесом в один брейк Марта оформила победу и в нем.
Во втором раунде квалификации турнира в Праге Марта Костюк сыграет с местной теннисисткой Терезой Мартинцовой.
Напомним, что чуть ранее стартовую победу в квалификации турнира в Праге одержала ещё одна украинская теннисистка Леся Цуренко.
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