воскресенье, 9 августа 2020 г.

Марта Костюк выходит в финал квалификации турнира в Праге.

Украинская теннисистка Марта Костюк ещё на шаг приблизилась к выходу в основную сетку соревнований WTA в Праге. Во втором раунде квалификации Марта в крайне неровном матче переиграла местную спортсменку Терезу Мартинцову, занимающую 133-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA
Прага, Чехия
2-й раунд квалификации

Марта Костюк - Тереза Мартинцову - 6:1, 2:6, 6:2

Настоящий разгром сопернице Марта сумела учинить в стартовой партии встречи, правда на смену этому уверенному отрезку поединка пришел настоящий спад во втором сете. Теперь уже Мартинцова смогла уверенно выиграть партию и перевести поединок в решающий отрезок.

Но в нем, к счастью, борьбы не получилось. Костюк справилась с провалом, вернула себе уверенность в собственных силах и отдала Терезе всего 2 гейма за партию.

Теперь за выход в основную сетку турнира в Праге Марта Костюк поспорит с победительницей встречи между Джессикой Малечковой и Сторм Сандерс.

Отметим, что вскоре свой матч второго круга квалификации в Праге проведет ещё одна украинская теннисистка Леся Цуренко.

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о 13:42
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