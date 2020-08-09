Марта Костюк выходит в финал квалификации турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
2-й раунд квалификации
Марта Костюк - Тереза Мартинцову - 6:1, 2:6, 6:2
Настоящий разгром сопернице Марта сумела учинить в стартовой партии встречи, правда на смену этому уверенному отрезку поединка пришел настоящий спад во втором сете. Теперь уже Мартинцова смогла уверенно выиграть партию и перевести поединок в решающий отрезок.
Но в нем, к счастью, борьбы не получилось. Костюк справилась с провалом, вернула себе уверенность в собственных силах и отдала Терезе всего 2 гейма за партию.
Теперь за выход в основную сетку турнира в Праге Марта Костюк поспорит с победительницей встречи между Джессикой Малечковой и Сторм Сандерс.
Отметим, что вскоре свой матч второго круга квалификации в Праге проведет ещё одна украинская теннисистка Леся Цуренко.
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