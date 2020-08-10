понедельник, 10 августа 2020 г.

Марта Костюк с двумя баранками выиграла финал квалификации турнира в Праге.

Украинская теннисистка Марта Костюк офоромила выход в основную сетку соревнований WTA в Праге. В финале квалификации Марта попросту разгромила представительницу Автралии Сторм Сандерс, занимающую 275-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Костюк не отдала сопернице ни единого гейма, отвесив Сторм две баранки. 

WTA
Прага, Чехия
Квалификация, финал

Марта Костюк - Сторм Сандерс - 6:0, 6:0

На победу в матче Марте понадобилось всего чуть более 50 минут игрового времени. Костюк не позволила сопернице заработать ни одного брейк-поинта. 

Соперница Марты Костюк по первому раунду основной сетки турнира в Праге определится после окончания всех поединков квалификации.

В эти минуты борьбу за выход в основу соревнований ведет еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко.

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о 13:21
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