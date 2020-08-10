Марта Костюк с двумя баранками выиграла финал квалификации турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
Квалификация, финал
Марта Костюк - Сторм Сандерс - 6:0, 6:0
На победу в матче Марте понадобилось всего чуть более 50 минут игрового времени. Костюк не позволила сопернице заработать ни одного брейк-поинта.
Соперница Марты Костюк по первому раунду основной сетки турнира в Праге определится после окончания всех поединков квалификации.
В эти минуты борьбу за выход в основу соревнований ведет еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко.
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