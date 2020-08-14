Кристина Плишкова на отказе Аны Богдан вышла в полуфинал турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1/4 финала
Кристина Плишкова - Ана Богдан - 2:5, ret
Ана Богдан лидировала в поединке сразу с двумя брейками - 5:1. Плишкова к моменту снятия Богдан отыграла лишь одну упущенную подачу.
Причиной отказа Аны Богдан стала травма ноги, полученная румынской теннисисткой а одном из игровых эпизодов.
В полуфинале турнира в Праге Кристина Плишкова сыграет с победительницей матча между Эжени Бушар и Элизе Мертенс.
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