пятница, 14 августа 2020 г.

Кристина Плишкова на отказе Аны Богдан вышла в полуфинал турнира в Праге.

Чешская теннисистка Кристина Плишкова становится первой полуфиналисткой турнира WTA в Праге. Соперница Кристины по 1/4 финала представительница Румынии Ана Богдан сняласт с поединка по ходу стартовой партии. При этом на момент снятия Богдан лидировала в счёте 5:2.

WTA
Прага, Чехия
1/4 финала

Кристина Плишкова - Ана Богдан - 2:5, ret

Ана Богдан лидировала в поединке сразу с двумя брейками - 5:1. Плишкова к моменту снятия Богдан отыграла лишь одну упущенную подачу. 

Причиной отказа Аны Богдан стала травма ноги, полученная румынской теннисисткой а одном из игровых эпизодов.

В полуфинале турнира в Праге Кристина Плишкова сыграет с победительницей матча между Эжени Бушар и Элизе Мертенс.

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о 13:16
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