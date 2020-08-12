Кристина Плишкова выбила Петру Мартич и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
2-й раунд
Кристина Плишкова - (2) Петра Мартич - 6:1, 7:5
Стартовый сет встречи прошел, фактически, без борьбы. Кристина Плишкова очень быстро повела с брейком и тут же удержала с двойного брейк-поинта сложнейший собственный гейм. У Мартич, по сути, больше и не было шансов вернуться в борьбу за первую партию. А вот чешская теннисистка под занавес этого отрезка встречи сумела еще раз отличиться на приеме и сразу после этого брейка под ноль подать на победу в сете.
Вторая партия получилась уже куда более боевой. Долгое время отличиться на приеме не удавалось ни одной из спорстменок, так что, казалось, сет докатиться до тай-брейка. Но в последний момент Плишкова снова зацепилась за подачу соперницы и с четвертого брейк-поинта в гейме сумела офоромить успех. Для победы в матче Кристине оставалось лишь защитить собственную подачу, что чешская теннисистка и сделала.
В четвертьфинале турнира в Праге Кристина Плишкова сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Лесей Цуренко и представительницей Румынии Аной Богдан.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправка комментария