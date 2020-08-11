вторник, 11 августа 2020 г.

Петра Мартич выигрывает стартовый матч на турнире в Праге.

2-я ракетка соревнований WTA в Праге хорватская теннисистка Петра Мартич успешно начинает выступления на турнире. В своем стартовом поединке Петра в двух партиях переиграла россиянку Варвару Грачеву, занимающую на данный момент 101-ю строчку мирового рейтинга. В первом сете теннисистки выявили сильнейшую лишь на тай-брейке, а вот во второй партии Мартич уже смогла победить с перевесом в один брейк.

WTA 
Прага, Чехия 
1-й раунд

(2) Петра Мартич - Варвара Грачева - 7:6(2), 6:3

Победу в стартовой партии встречи Петра могла оформить гораздо спокойнее. Хорватская теннисистка быстро повела в счете с брейком и даже выходила подавать на сет, но именно в этот момент Грачевой удалось отыграться. Россиянка дотянула до тай-брейка, но его Варвара попросту провалила, выиграв всего 2 розыгрыша. 

Первой повести с  брейком Мартич смогла и по ходу второй партии, но на этот раз Грачева отыгралась гораздо быстрее. Правда Петра моментально восстановила свой перевес в счете и этот брейк 2-я ракетка соревнований в Праге удержала уже до самого завершения встречи.

Во втором раунде турнира в столице Чехии Петра Мартич сыграет с победительницей матча между Кристиной Плишковой и Линдой Фрухвиртовой. 

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о 13:48
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