Петра Мартич выигрывает стартовый матч на турнире в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд
(2) Петра Мартич - Варвара Грачева - 7:6(2), 6:3
Победу в стартовой партии встречи Петра могла оформить гораздо спокойнее. Хорватская теннисистка быстро повела в счете с брейком и даже выходила подавать на сет, но именно в этот момент Грачевой удалось отыграться. Россиянка дотянула до тай-брейка, но его Варвара попросту провалила, выиграв всего 2 розыгрыша.
Первой повести с брейком Мартич смогла и по ходу второй партии, но на этот раз Грачева отыгралась гораздо быстрее. Правда Петра моментально восстановила свой перевес в счете и этот брейк 2-я ракетка соревнований в Праге удержала уже до самого завершения встречи.
Во втором раунде турнира в столице Чехии Петра Мартич сыграет с победительницей матча между Кристиной Плишковой и Линдой Фрухвиртовой.
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