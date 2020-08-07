пятница, 7 августа 2020 г.

Петра Мартич на двух тай-брейках переиграла Александру Саснович и стала первой полуфиналисткой турнира в Палермо.

Лидер посева первого после рестарта сезона турнира WTA в Палермо хорватская теннисистка Петра Мартич пробивается в полуфинал соревнований. На стадии 1/4 финала Петра в двух напряжённых партиях переиграла белорусскую спортсменку Александру Саснович, начинавшую борьбу ещё с сита квалификации.

WTA
Палермо, Италия
1/4 финала

(1) Петра Мартич - (Q) Александра Саснович - 7:6(5), 7:6(3)

В стартовой партии встречи у Саснович был отличный шанс оставить этот отрезок матча за собой. В концовке сета Александра оформила брейк и даже подавала на сет, но не смогла удержать перевес. Ну а на тай-брейке Мартич действовала чуть стабильнее.

Начало второго сета Саснович попросту провалила, но смогла вернуться в борьбу и сравнять счёт, отыграв несколько матч-боллов на подаче Мартич. Но полноценного камбека не получилось - Петра выиграла и второй тай-брейк встречи.

За выход в финал турнира в Палермо Петра Мартич поспорит с победительницей матча между Анетт Контавейт и Элизабеттой Кочаретто.

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о 19:52
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