Петра Мартич на двух тай-брейках переиграла Александру Саснович и стала первой полуфиналисткой турнира в Палермо.

WTA
Палермо, Италия
1/4 финала
(1) Петра Мартич - (Q) Александра Саснович - 7:6(5), 7:6(3)
В стартовой партии встречи у Саснович был отличный шанс оставить этот отрезок матча за собой. В концовке сета Александра оформила брейк и даже подавала на сет, но не смогла удержать перевес. Ну а на тай-брейке Мартич действовала чуть стабильнее.
Начало второго сета Саснович попросту провалила, но смогла вернуться в борьбу и сравнять счёт, отыграв несколько матч-боллов на подаче Мартич. Но полноценного камбека не получилось - Петра выиграла и второй тай-брейк встречи.
За выход в финал турнира в Палермо Петра Мартич поспорит с победительницей матча между Анетт Контавейт и Элизабеттой Кочаретто.
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