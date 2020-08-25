вторник, 25 августа 2020 г.

Даниил Медведев выходит в четвертьфинал Мастерса в Нью-Йорке.

Прошлогодний триумфатор соревнований категории Мастерс в Цинциннати, которые в текущем сезоне из-за пандемии проходят на кортах Нью-Йорка, россиянин Даниил Медведев продолжает защиту титула. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Даниил, получивший 3-й номер посева, в двух партиях переиграл словенца Альяжа Бедене, занимающего 61-ю строчку текущего мирового рейтинга.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
3-й круг

(3) Даниил Медведев - Альяж Бедене - 6:3, 6:3

Стоит отметить, что за весь матч Медведев не позволил сопернику заработать ни одного брейк-поинта. При этом сам россиянин трижды отличился на приеме.

В 1/4 финала турнира категории Мастерс Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом, переигравшим ещё одного россиянина Карена Хачанова.

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о 22:33
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