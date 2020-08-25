Даниил Медведев выходит в четвертьфинал Мастерса в Нью-Йорке.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
3-й круг
(3) Даниил Медведев - Альяж Бедене - 6:3, 6:3
Стоит отметить, что за весь матч Медведев не позволил сопернику заработать ни одного брейк-поинта. При этом сам россиянин трижды отличился на приеме.
В 1/4 финала турнира категории Мастерс Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом, переигравшим ещё одного россиянина Карена Хачанова.
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