пятница, 14 августа 2020 г.

Эжени Бушар завершила выступления в Праге на стадии четвертьфинала.

Канадская теннисистка Эжени Бушар, получившая от организаторов турнира в Праге wild card в основную сетку, завершила выступления на стадии четвертьфинала соревнований. В 1/4 финала Эжени в трех сетах уступила 3-й ракетке турнира Элизе Мертенс из Бельгии, занимающей 23-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA
Прага, Чехия
1/4 финала

(3) Элизе Мертенс - (WC) Эжени Бушар - 6:4, 1:6, 6:4

В стартовой партии встречи Эжени Бушар даже удалось вырваться вперед с брейком, но до завершения сета канадская теннисистка дважды упустила собственную подачу и позволила Мертенс отпраздновать победу в этом отрезке встречи. 

Второй сет Бушар провела уже на голову сильнее соперницы и, по большому счету, попросту разгромила ее. Элизе трижды упустила собственную подачу и в итоге сумела выиграть за всю партию лишь 1 гейм.

Но в решающем отрезке встречи Мертенс вернулась в борьбу. И именно бельгийской теннисистке в середине третьей партии удалось оформить единственный брейк.

Теперь в 1/2 финала турнира в Праге Элизе Мертенс сыграет с чешской теннисисткой Кристиной Плишковой, которая вышла в полуфинал на отказе Аны Богдан из Румынии.

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о 15:57
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