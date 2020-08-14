Эжени Бушар завершила выступления в Праге на стадии четвертьфинала.

WTA
Прага, Чехия
1/4 финала
(3) Элизе Мертенс - (WC) Эжени Бушар - 6:4, 1:6, 6:4
В стартовой партии встречи Эжени Бушар даже удалось вырваться вперед с брейком, но до завершения сета канадская теннисистка дважды упустила собственную подачу и позволила Мертенс отпраздновать победу в этом отрезке встречи.
Второй сет Бушар провела уже на голову сильнее соперницы и, по большому счету, попросту разгромила ее. Элизе трижды упустила собственную подачу и в итоге сумела выиграть за всю партию лишь 1 гейм.
Но в решающем отрезке встречи Мертенс вернулась в борьбу. И именно бельгийской теннисистке в середине третьей партии удалось оформить единственный брейк.
Теперь в 1/2 финала турнира в Праге Элизе Мертенс сыграет с чешской теннисисткой Кристиной Плишковой, которая вышла в полуфинал на отказе Аны Богдан из Румынии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправка комментария