Элизе Мертенс в двух сложных сетах обыграла Кристину Плишкову и стала первой финалисткой турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1/2 финала
(3) Элизе Мертенс - Кристина Плишкова - 7:5, 7:6(4)
Было очевидно, что и по ходу полуфинального матча Кристина Плишкова сделает ставку на свой коронный элемент игры - подачу. Поэтому, когда Элизе Мертенс смогла повести с брейком уже после стартового гейма встречи, это можно было расценивать, как весомую заявку на победу в партии.
Мертенс удерживала свой перевес в счёте достаточно долго, но вот подачу на победу в первом сете бельгийская теннисистка попросту провалила. Правда, через несколько минут Элизе снова отличилась на приеме, помешав Кристине подать на тай-брейк, а потом со второй попытки таки поставила точку в партии.
Второй сет прошел в ещё более напряжённой борьбе и на этот раз отличиться на приеме не удалось ни одной из соперниц. Хотя, брейк-поинтов по ходу партии обе теннисистки заработали предостаточно. В итоге победу в матче и выход в финал Элизе Мертенс оформила на тай-брейке.
За титул турнира в Праге Элизе Мертенс поспорит с победительницей румынского дерби между Симоной Халеп и Ириной-Камелией Бегу.
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