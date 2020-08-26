Наоми Осака в упорной борьбе с Анетт Контавейт оформила путевку в полуфинал турнира в Нью-Йорке.

Японская теннисистка Наоми Осака пробилась в 1/2 финала турнира категории WTA Premier 5, проходящего в эти дни в Нью-Йорке вместо Цинциннати. На стадии 1/4 финала Наоми, получившая на соревнованиях 4-й номер посева, добилась волевой победы над представительницей Эстонии Анетт Контавейт, занимающей 20-ю строчку текущего мирового рейтинга.
WTA Premier 5
Нью-Йорк, США
1/4 финала
(4) Наоми Осака - (12) Анетт Контавейт - 4:6, 6:2, 7:5
Анетт Контавейт оформила победу в стартовой партии благодаря единственному брейку, который эстонской теннисистке удалось соорудить в середине первого отрезка встречи. Более того, именно Анетт смогла повести с геймом на приеме в активе в самом дебюте второго сета, но именно в этот сложный момент Наоми смогла собраться с силами и начать камбек.
Со счета 4:6, 0:2 Осака смогла взять сразу 9 геймов подряд, чего японской спортсменке хватило для того, чтобы отвесить Контавейт скрытую баранку во второй партии и повести с брейком по ходу решающего сета. Правда, перевес 3:0 в пользу Наоми не стал решающим - Анетт в середине партии упущенный гейм отыграла и даже почти дотянула до тай-брейка. Но именно в решающий момент Контавейт дрогнула, не подала на тай и отдала Наоми путевку в полуфинал турнира.
За выход в титульный матч соревнований в Нью-Йорке Наоми Осака поспорит с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которая четвертьфинальную стадию преодолела очень уверенно - без проблем обыграв Джессику Пегулу из США.
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