вторник, 25 августа 2020 г.

Даяна Ястремская не смогла навязать борьбу Наоми Осаке в Нью-Йорке.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу на соревнованиях в Нью-Йорке на стадии третьего круга. В борьбе за выход в четвертьфинал Даяна без шансов проиграла представительнице Японии Наоми Осаке, занимающей 10-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Ястремская взяла лишь 4 гейма.

WTA Premier
Нью-Йорк, США
3-й круг

(5) Наоми Осака - (16) Даяна Ястремская - 6:3, 6:1

За весь матч Ястремская так и не смогла подобрать ключей к подаче Осаки и ни разу не отличилась на приеме. Сама украинская теннисистка в стартовой партии собственный гейм упустила лишь однажды, но вот по ходу второго сета Наоми смогла оформить сразу 3 брейка и уверенно шагнуть в 1/4 финала турнира в Нью-Йорке.

В нем Наоми Осаке предстоит сыграть с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 23:53
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)