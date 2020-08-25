Даяна Ястремская не смогла навязать борьбу Наоми Осаке в Нью-Йорке.

WTA Premier
Нью-Йорк, США
3-й круг
(5) Наоми Осака - (16) Даяна Ястремская - 6:3, 6:1
За весь матч Ястремская так и не смогла подобрать ключей к подаче Осаки и ни разу не отличилась на приеме. Сама украинская теннисистка в стартовой партии собственный гейм упустила лишь однажды, но вот по ходу второго сета Наоми смогла оформить сразу 3 брейка и уверенно шагнуть в 1/4 финала турнира в Нью-Йорке.
В нем Наоми Осаке предстоит сыграть с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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