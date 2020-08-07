Палермо. Прогноз на четвертьфиналы первого после рестарта сезона турнира WTA.

WTA
Палермо, Италия
1/4 финала
(1) Петра Мартич - (Q) Александра Саснович
Хоть Петра Мартич и является лидером посева соревнований в Палермо, а ее соперница по четвертьфиналу стартовала в Италии еще с сита квалификации, явной фавориткой матча хорватскую теннисистку назвать достаточно сложно. Дело даже не в том, что сама Мартич вчера прилично намучилась в поединке против Людмилы Самсоновой - в нем Петра добилась волевой победы в трех партиях.
Главным фактором может стать отличная форма самой Александры Саснович, которая после рестарта сезона выиграла уже 5 матчей, в которых не отдала соперницам ни одного сета. В квалификации белорусская теннисистка сначала уверенно разобралась с Анастасией Комардиной, потом на отказе прошла Терезу Мартинцову, ну а затем вырвала победу в, пока что, самом сложном поединке против Лары Арруабаррены из Испании - 7:5, 7:6(2).
Если в квалифай-раунде Саснович и должна была разбираться со всеми соперницами, то стартовый матч основной сетки получился для Александры действительно удачным и во многом даже сенсационным. Белорусская теннисистка попросту разгромила 5-ю ракетку турнира Элизе Мертенс из Бельгии, а во втором раунде и вовсе уничтожила с баранкой местную теннисистку Ясмин Паолини - 6:0, 6:2.
Если Саснович сохранит нужный темп игры, то Мартич, как минимум, будет очень непросто. Да, сама 1-я ракетка турнира в Палермо тоже очень неплохо стартовала - с баранкой переиграла Алисон ван Эйтванк, но во втором раунде посыпались проблемы и победу над Самсоновой смело можно назвать трудовой и сложной. Саснович в подобный шанс в виде выигранной стартовой партии может вцепиться куда серьезнее россиянки.
Наш прогноз: Форма Александры Саснович позволяет рассчитывать на победу белорусской теннисистки в трех партиях.
(4) Анетт Контавейт - (WC) Элизабетта Кочаретто
Достаточно юная 19-ти летняя итальянская теннисистка Элизабетта Кочаретто уже прыгнула выше головы добравшись до четвертьфинала турнира, на котором она стартовала лишь благодаря wild card от организаторов. Победу хозяйки кортов над Донной Векич во втором раунде и вовсе можно назвать полноценной сенсацией, особенно учитывая, как уверенно Элизабетта разобралась с соперницей. Но вот в матче против куда более цепкой и стабильной Контавейт итальянке будет ой как непросто.
Эстонская теннисистка достаточно редко "сыпется". Даже в матчах, в которых у нее мало что получается на корте, просто так отдавать победу сопернице Анетт попросту не привыкла - цепляться она будет за каждый шанс. И даже если Элизабетта сможет стартовать в четвертьфинале с нужным напором, в какой-то момент Контавейт игру переломит. И вот тут стойкости и опыта итальянской спортсменке может попросту не хватить.
Да и в целом уровень соперниц на данный момент попросту не сопоставим. Кочаретто находится в середине второй сотни мирового рейтинга, тогда как Анетт - на подступах к топ-20.
Наш прогноз: Контавейт попросту обязана оправдывать свой статус явного фаворита этой пары и побеждать в двух партиях. Хотя, Элизабетта вполне способна навязать борьбу, но победа итальянской теннисистки будет выглядеть настоящей сенсацией.
Фиона Ферро - (WC) Сара Эррани
Еще одна обладательница wild card в четвертьфинале. Но тут речь идет не о молодой да перспективной теннисистке, а об многоопытной спортсменке на счету которой карьерный Большой Шлем в парном разряде и финал Ролан Гарроса в одиночке. Да, лучшие годы Сары Эррани, похоже, уже позади. Да, допинговый скандал откровенно подкосил итальянку, но даже сейчас на грунте она точно представляет достаточно грозную силу.
Фиона Ферро, правда, похоже, начала оправдывать те авансы, которые ей раздавали чуть ли несколько лет подряд. Француженка закрепилась в лучшей сотне мирового рейтинга и сейчас находится на пороге топ-50. На товарищеском турнире во Франции Фиона и вовсе прошлась по соперницам, добившись 10-ти побед и дважды обыграв ту же Кристину Младенович. В Палермо Ферро тоже шагает по сетке достаточно уверенно, чего, кстати, не скажешь про Эррани, которая выиграла 2 матча подряд лишь в трех партиях.
Но, как бы там ни было, именно этот четвертьфинал выглядит чуть ли не самым любопытным и непредсказуемым.
Наш прогноз: Есть ощущение, что форма Фионы Ферро будет играть чуть более важную роль, нежели опыт Сары Эррани. Потому, предположим, что в полуфинал шагнет именно французская теннисистка, хотя легкой прогулки в 1/4 финала турнира в Палермо ей точно никто не гарантирует.
(7) Даяна Ястремская - Камила Джиорджи
Этот четвертьфинал вполне можно назвать самым громким по именам. Даяна Ястремская стремительно врывается в элиту мирового тенниса. Камиле Джиорджи тоже выдавали немало авансов. Правда, итальянская теннисистка их во многом не оправдала и сейчас оказалась на грани топ-100 мирового рейтинга.
Ястремская, если быть совсем уж откровенными, выглядит явной фавориткой встречи. Дело даже не в том, что Даяна куда увереннее добралась до четвертьфинала - уровень соперниц в Палермо у украинской теннисистки пока что был далеко не самым высоким. Если смотреть в целом на развитие событий в карьерах сегодняшних соперниц, то у Ястремской можно заметить очевидный прогресс, а вот Камила находится, мягко говоря, в периоде стагнации.
Но вопрос в том, что после вынужденной паузы в выступлениях эти разрывы в уровне игры соперниц немного стираются и на первый план выходит готовность к данному конкретному матчу после столь продолжительного простоя. Если Ястремская обезопасит себя от провалов и будет постепенно набирать форму от поединка к поединку, четвертьфинал преодолевать украинская теннисистка просто обязана. Но, в такой ситуации мало кто может обезопасить себя от неприятных сюрпризов.
Наш прогноз: Даяна должна выигрывать свой четвертьфинальный матч, причем, скорее всего, даже в двух партиях. Как минимум, на такой результат вполне можно рассчитывать, и на него стоит надеяться.
Начало четвертьфинальных поединков в Палермо запланировано на 17:00 по киевскому времени.
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