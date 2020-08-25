Арина Соболенко не справилась с квалифайером в третьем раунде турнира в Нью-Йорке.

WTA Premier
Нью-Йорк, США
3-й раунд
(Q) Джессика Пегула - (5) Арина Соболенко - 6:2, 2:6, 6:3
Арина Соболенко ну очень сложно входила в отчётный матч. Наибольшие проблемы у белорусской теннисистки возникали на собственной подаче - шутка ли, за весь стартовый сет 5-я ракетка турнира в Нью-Йорке ни разу так и не смогла взять свой гейм. Если в начале встречи Арина ещё могла ответить сопернице обратным брейком, дважды отыграв упущенную подачу, то когда Пегула справилась со стартовым мандражом, противопоставить ей Соболенко было уже просто нечего.
Во второй партии Арина немного успокоилась и разница в классе между соперницами стала, наконец, воплощаться в игровой перевес белорусской спортсменки. Нет, нервы в действиях Соболенко никуда не делись, похоже от них вообще невозможно избавиться, а поклонникам Арины нужно всегда иметь запас корвалола перед каждой встречей с ее участием. Но середину сета Соболенко действительно провела ударно - два подряд выигранных гейма на приеме и почти случившийся третий брейк, с которого Джессика отыгралась ликвидировав пару сет-боллов у соперницы.
На решающий отрезок встречи напора, правда, не хватило. Да, шансы отличиться на приеме у Арины были, но в итоге единственный брейк в третьей партии оформила именно американка. Пегула с боями удержала этот минимальный перевес и шагнула в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке.
В нем Джессика сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.
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