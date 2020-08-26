Милош Раонич уверенно переиграл Энди Маррея и вышел в 1/4 финала Мастерса в Нью-Йорке.

Канадский теннисист Милош Раонич становится четвертьфиналистом турнира категории Мастерс, проходящего в эти дни в Нью-Йорке. На стадии третьего круга Милош уверенно разобрался с британцем Энди Марреем, получившим от организаторов wild cardв основную сетку соревнований.
Нью-Йорк, США
3-й раунд
Милош Раонич - (WC) Энди Маррей - 6:2, 6:2
За матч Раонич отыграл оба заработанных соперником брейк-поинта, а вот сам смог по два раза в каждом из сетов отличиться на приеме.
В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Милош Раонич сыграет против серба Филиппа Крайиновича.
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