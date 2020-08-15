Серена Уильямс сенсационно уступила 116-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
1/4 финала
(WC) Шелби Роджерс - (1) Серена Уильямс - 1:6, 6:4, 7:6(4)
Ещё более неожиданным это поражение Серены является потому, что в стартовой партии встречи у Роджерс не было ровным счётом никаких шансов даже на относительно равную борьбу. Уильямс-младшая просто смела соперницу с корта, отдав Роджерс лишь 1 гейм за всю партию.
Но во втором сете Шелби, в первую очередь, наладила игру на собственной подаче и больше не позволила Серене так вольготно себя чувствовать на приеме. А под самый занавес этого отрезка встречи Роджерс ещё и брейк оформила, которым и поставила точку в сете и перевела матч в решающий отрезок.
За весь третий сет ни одной из теннисисток так и не удалось отличиться на приеме, так что судьба путевки в полуфинал решалась на тай-брейке. Его в напряжённой борьбе за собой оставила Шелби.
Теперь за выход в финал турнира в Лексингтоне Шелби Роджерс поспорит с представительницей Швейцарии Жиль Тайхманн.
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