суббота, 15 августа 2020 г.

Серена Уильямс сенсационно уступила 116-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Лексингтоне.

1-я ракетка соревнований WTA в американском Лексингтоне Серена Уильямс не сумела пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Серена на тай-брейке решающего сета проиграла своей соотечественнице Шелби Роджерс, занимающей 116-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA
Лексингтон, США
1/4 финала

(WC) Шелби Роджерс - (1) Серена Уильямс - 1:6, 6:4, 7:6(4)

Ещё более неожиданным это поражение Серены является потому, что в стартовой партии встречи у Роджерс не было ровным счётом никаких шансов даже на относительно равную борьбу. Уильямс-младшая просто смела соперницу с корта, отдав Роджерс лишь 1 гейм за всю партию.

Но во втором сете Шелби, в первую очередь, наладила игру на собственной подаче и больше не позволила Серене так вольготно себя чувствовать на приеме. А под самый занавес этого отрезка встречи Роджерс ещё и брейк оформила, которым и поставила точку в сете и перевела матч в решающий отрезок.

За весь третий сет ни одной из теннисисток так и не удалось отличиться на приеме, так что судьба путевки в полуфинал решалась на тай-брейке. Его в напряжённой борьбе за собой оставила Шелби.

Теперь за выход в финал турнира в Лексингтоне Шелби Роджерс поспорит с представительницей Швейцарии Жиль Тайхманн.

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о 08:57
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