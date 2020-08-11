Арина Соболенко с непростой победы начала выступления в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
1-й раунд
(2) Арина Соболенко - Мэдисон Бренгл - 6:1, 6:7(5), 6:2
В начале встречи ничто не предвещало ровным счётом никаких проблем для явной фаворитки противостояния. Арина лихо начала матч и очень быстро получила перевес сразу с двумя брейками - 5:0. Отвесить сопернице баранку в стартовой партии не вышло, но, похоже, Соболенко к этому и не стремилась. Главное, что конвертировать свой перевес в уверенно выигранный сет белорусской теннисистке удалось без проблем.
А вот начало второй партии Арина попросту провалила. Расслабленность привела к тому, что уже сама 2- я ракетка турнира в Лексингтоне проигрывала на старте этого отрезка встречи сразу с двум брейками. Соболенко, правда, очень быстро вернулась в игру, отыграла отставание и под занавес сета ещё раз взяла гейм Бренгл и даже вышла подавать на матч. Американка выстояла, оформила обратный брейк, а потом на тай- брейке перевела встречу в решающий сет.
Арина на него собралась очень неплохо. Снова белорусской теннисистке удалось повести в счёте 5:0. Да, подать на победу с первой попытки не вышло - гейм Арина упустила с матч-болла. Но тут же Соболенко оформила ещё один успех на приеме, которым и была поставлена точка во встрече.
Во втором раунде турнира в Лексингтоне Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между Кэролайн Доулхайд и Корри Гауфф.
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