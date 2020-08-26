Серена Уильямс не смогла стать четвертьфиналисткой турнира в Нью-Йорке.

WTA Premier 5
Нью-Йорк, США
3-й раунд
(13) Мария Саккари - (3) Серена Уильямс - 5:7, 7:6(5), 6:1
После двух сложных и продолжительных сетов Серене Уильямс банально не хватило сил на решающий отрезок матча, который она попросту провалила. Саккари могла отвесить именитой сопернице полноценную баранку в третьем сете, но ведя с двумя брейками греческая теннисистка не воспользовалась сразу шестью матч-боллами в гейме на приеме. Правда подать на победу Марии удалось уже через несколько минут и с первой же попытки.
Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Мария Саккари сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.
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