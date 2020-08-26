среда, 26 августа 2020 г.

Серена Уильямс не смогла стать четвертьфиналисткой турнира в Нью-Йорке.

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA Premier 5, проходящего в эти дни в Нью-Йорке. На стадии третьего круга Серена потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари, занимающей 21-ю строчку текущего мирового рейтинга.

WTA Premier 5
Нью-Йорк, США
3-й раунд

(13) Мария Саккари - (3) Серена Уильямс - 5:7, 7:6(5), 6:1

После двух сложных и продолжительных сетов Серене Уильямс банально не хватило сил на решающий отрезок матча, который она попросту провалила. Саккари могла отвесить именитой сопернице полноценную баранку в третьем сете, но ведя с двумя брейками греческая теннисистка не воспользовалась сразу шестью матч-боллами в гейме на приеме. Правда подать на победу Марии удалось уже через несколько минут и с первой же попытки.

Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Мария Саккари сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.

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о 08:34
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