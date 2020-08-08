суббота, 8 августа 2020 г.

Александра Саснович спокойно вышла во второй раунд квалификации турнира в Праге.

Белорусская теннисистка Александра Саснович уверенно стартовала в квалификации соревнований WTA в Праге. В матче первого круга отбора Александра в двух партиях обыграла обладательницу wild card юную местную теннисистку Люси Хавличкову.



WTA
Прага, Чехия
1-й раунд квалификации

Александра Саснович - Люси Хавличкова - 6:2, 6:3

В стартовом сете Саснович не стала форсировать события и позволила сопернице спокойно войти в игру. Но с середины партии Александра стала играть гораздо интереснее, пусть и не безошибочно. В итоге белорусская теннисистка выдала отрезок из 5-ти выигранных подряд геймов и уверенно оставила за собой первую партию.

Во втором сете Люси попыталась первой уйти в отрыв, но дважды не удержала перевес с брейком. Ну а затем Саснович полностью вернула себе контроль над матчем и провела просто таки ударную концовку встречи.

Во втором раунде квалификации турнира в Праге Александра Саснович сыграет с представительницей Румынии Еленой Габриэлой Русе.

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о 19:37
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