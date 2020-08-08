Александра Саснович спокойно вышла во второй раунд квалификации турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд квалификации
Александра Саснович - Люси Хавличкова - 6:2, 6:3
В стартовом сете Саснович не стала форсировать события и позволила сопернице спокойно войти в игру. Но с середины партии Александра стала играть гораздо интереснее, пусть и не безошибочно. В итоге белорусская теннисистка выдала отрезок из 5-ти выигранных подряд геймов и уверенно оставила за собой первую партию.
Во втором сете Люси попыталась первой уйти в отрыв, но дважды не удержала перевес с брейком. Ну а затем Саснович полностью вернула себе контроль над матчем и провела просто таки ударную концовку встречи.
Во втором раунде квалификации турнира в Праге Александра Саснович сыграет с представительницей Румынии Еленой Габриэлой Русе.
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