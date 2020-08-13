Серена Уильямс выиграла дерби сестер и шагнула в четвертьфинал турнира в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
2-й раунд
(1) Серена Уильямс - Винус Уильямс - 3:6, 6:3, 6;4
Серена Уильямс ещё перед началом этой встречи говорила о том, что ее просто бесит играть против своей сестры на раних стадиях турниров. А мол, в последнее время именно на них дерби сестер и случаются. Вопрос спорный, поскольку в то упомянутое Сереной последнее время они с Винус практически и не играли. Но от этого дерби сестер стало ещё более ожидаемым событием в Лексингтоне.
Винус очень неплохо провела матч против Виктории Азаренко, хотя во многом сама белорусская теннисистка, находящаяся просто в разобранном состоянии и отдала победу в нем старшей из сестер. Серена же, напротив, оставила не такое приятное впечатление своей игрой против Бернарды Перы на старте соревнований. Правда, было очевидно и то, что младшая Уильямс будет прибавлять по ходу соревнований.
Именно Серена и стала первой активничать в отчётной встрече. Младшая сестра без должного уважения к Винус быстро повела с брейком и просто обязана была упрочить лидерство вторым выигранным на приеме геймом, но упустила сразу 3 брейк-поинта. Винус после того, как в упорной борьбе удержала свою подачу, как-то встрепетнулась и перевернула ход партии - оформила сразу 2 брейка подряд и свой перевес уже не упустила.
Второй сет проходил чуть спокойнее для Серены, которая наладила подачу. А вот Винус приходилось за собственные гейма бороться. В середине партии Уильямс-старшая ушла с двух брейк-поинтов, но вот следующий гейм Винус упустила. Шансов вернуться в сет сестра ей уже не дала.
Решающая партия, казалось, могла стать уже добиванием Винус. Серена быстро повела с геймом на приеме в активе, но... Но чуть было не повторила сценарий стартовой партии. Старшая из сестер снова неожиданно не просто отыгралась, но и сама повела в счёте - 4:2.
С этого момента Винус, правда, больше не взяла ни гейма. Серена отдавать победу не собиралась, взвинтила обороты и, оформив ещё 2 подряд брейка, оставила за собой матч.
В четвертьфинале турнира в Лексингтоне Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между Шелби Роджерс и Лейлой Фернандес.
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