Серене Уильямс пришлось демонстрировать характер уже в стартовом раунде турнира в Лексингтоне.

Лидер посева соревнований WTA в американском Лексингтоне Серена Уильямс не без труда преодолела стартовый раунд турнира. В трёх партиях Уильямс-младшая переиграла свою соотечественницу Бернарду Перу, занимающую 60-ю строчку текущего мирового рейтинга. Серена проиграла стартовый сет и в упорной борьбе оставила за собой вторую партию. И лишь в решающем отрезке матча Уильямс добилась солидного перевеса.
WTA
Лексингтон, США
1-й раунд
(1) Серена Уильямс - Бернарда Пера - 4:6, 6:4, 6:1
Во втором раунде соревнований в Лексингтоне Серена Уильямс сыграет с победительницей центрального матча стартового круга между Винус Уильямс и Викторией Азаренко.
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