Элина Свитолина и Кики Бертенс снялись с US Open - 2020, Симона Халеп все еще в размышлениях.

Свитолина, которая в прошлом году добралась на US Open до полуфинала решила отказаться от участия во втором в сезоне Турнире Большого Шлема из-за нежелания подвергать опасности себя и всю команду. Элина заявила, что очень ценит старания организаторов создать безопасную атмосферу на турнире, но перелет и пребывание в США по мнению украинки - излишний риск.
Кики Бертенс заявила, что пропустит турниры американской серии потому, что ее беспокоит коронавирус и она в первую очередь думает о здоровье близких, а не о теннисе. К тому же, премьер Нидерландов заявил, что все прилетевшие из США обязаны пройти двухнедельный карантин, а он помешает Кики подготовиться к грунтовым турнирам.
Окончательное решение об участии в US Open на данный момент не приняла Симона Халеп. Румынская спортсменка однозначно заявляет, что здоровье важнее нежели любой турнир. А потому, если ситуация не измениться, она откажется от поездки в США. О своем решении Симона обещает сообщить вскоре.
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