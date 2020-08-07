пятница, 7 августа 2020 г.

Элина Свитолина и Кики Бертенс снялись с US Open - 2020, Симона Халеп все еще в размышлениях.

Открытое Первенство США по теннису, которое должно стартовать в Нью-Йорке 31 августа, продолжает нести серьезные потери в заявочном листе. Сегодня о своем решении отказаться от участия в турнире заявили украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Свитолина, которая в прошлом году добралась на US Open до полуфинала решила отказаться от участия во втором в сезоне Турнире Большого Шлема из-за нежелания подвергать опасности себя и всю команду. Элина заявила, что очень ценит старания организаторов создать безопасную атмосферу на турнире, но перелет и пребывание в США по мнению украинки - излишний риск. 

Кики Бертенс заявила, что пропустит турниры американской серии потому, что ее беспокоит коронавирус и она в первую очередь думает о здоровье близких, а не о теннисе. К тому же, премьер Нидерландов заявил, что все прилетевшие из США обязаны пройти двухнедельный карантин, а он помешает Кики подготовиться к грунтовым турнирам. 

Окончательное решение об участии в US Open на данный момент не приняла Симона Халеп. Румынская спортсменка однозначно заявляет, что здоровье важнее нежели любой турнир. А потому, если ситуация не измениться, она откажется от поездки в США. О своем решении Симона обещает сообщить вскоре. 

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о 16:29
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