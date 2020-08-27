Стефанос Циципас на отказе соперника вышел в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Нью-Йорке 4-й номер посева, пробился в полуфинал турнира. В четвертьфинальном поединке соперник Стефаноса американец Рейли Опелка был вынужден отказаться от продолжения борьбы уже в концовке стартовой партии.
ATP Masters
Нью-Йорк, США
1/4 финала
(4) Стефанос Циципас - Рейли Опелка - 5:6, ret
Причиной снятия Рейли Опелки с поединка стала травма правого колена.
Стефанос Циципас в полуфинале Мастерса, перенесенного в Нью-Йорк из Цинциннати, сыграет с победителем мачта между Милошем Раоничем и Филиппом Крайиновичем.
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