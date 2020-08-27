четверг, 27 августа 2020 г.

Стефанос Циципас на отказе соперника вышел в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке.


Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Нью-Йорке 4-й номер посева, пробился в полуфинал турнира. В четвертьфинальном поединке соперник Стефаноса американец Рейли Опелка был вынужден отказаться от продолжения борьбы уже в концовке стартовой партии.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
1/4 финала

(4) Стефанос Циципас - Рейли Опелка - 5:6, ret

Причиной снятия Рейли Опелки с поединка стала травма правого колена.

Стефанос Циципас в полуфинале Мастерса, перенесенного в Нью-Йорк из Цинциннати, сыграет с победителем мачта между Милошем Раоничем и Филиппом Крайиновичем.

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о 01:26
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