Леся Цуренко уверенно переиграла 5-ю ракетку турнира в Праге на старте основной сетки.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд
(Q) Леся Цуренко - (5) Екатерина Александрова - 6:2, 6:4
Своим стартовым натиском Цуренко просто таки поставила в тупик соперницу по первому кругу турнира в Праге. Леся очень быстро сумела отличиться на приеме. И пусть Александрова моментально оформила обратный брейк, украинская теннисистка до конца первой партии успела еще дважды взять подачу соперницы и очень уверенно оставить за собой стартовый отрезок встречи.
Вторая партия прошла в чуть более упорной борьбе. Скорее потому, что у самой Цуренко стало возникать все больше проблем на собственной подаче. Но в нужный момент, когда после целой череды брейков Леся получила возможность попытаться поставить точку в поединке, у украинской теннисистки ввод мяча в игру заработал на все 100 процентов. Цуренко под ноль защитила собственный гейм и оформила, можно сказать, сенсационную победу.
Во втором раунде соревнований в Праге Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Аной Богдан и Сторм Сандерс.
Отметим, что в эти минуты свой матч стартового круга основной сетки турнира в столице Чехии начинает еще одна украинская теннисистка - Марта Костюк. Ее соперницей стала Камила Джиорджи из Италии.
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