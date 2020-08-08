суббота, 8 августа 2020 г.

Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира в Праге.

Украинская теннисистка Леся Цуренко с уверенной победы начала борьбу за выход в основную сетку турнира WTA в Праге. В своем первом после рестарта сезона матче Леся в двух партиях справилась с француженкой Осеан Доден, занимающей 116-ю строчку текущего мирового рейтинга.


WTA
Прага, Чехия 
1-й раунд квалификации

Леся Цуренко - (4) Осеан Доден - 6:3, 6:2

В стартовой партии встречи обе теннисистки не слишком уверенно действовали на собственных подачах, что и вылилось в большое количество брейков. Доден и вовсе лишь однажды защитила свой гейм, ну а Леся подавала чуть увереннее, что и помогло украинской спортсменке взять первый сет.

Во втором отрезке встречи Цуренко собственные проблемы с подачей, по сути, решила, а вот Осеан продолжило лихорадить. Леся оформила два брейка и спокойно довела матч до победы.

Во втором раунде квалификации турнира в Праге Леся Цуренко сыграет против местной теннисистки Барборы Палицовой. 

В квалификации турнира в Праге стартует ещё одна теннисистка из Украины - Марта Костюк. Через считанные минуты она начинает матч первого раунда против Анны Лены Фридзам из Германии.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:39
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)