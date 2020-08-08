Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд квалификации
Леся Цуренко - (4) Осеан Доден - 6:3, 6:2
В стартовой партии встречи обе теннисистки не слишком уверенно действовали на собственных подачах, что и вылилось в большое количество брейков. Доден и вовсе лишь однажды защитила свой гейм, ну а Леся подавала чуть увереннее, что и помогло украинской спортсменке взять первый сет.
Во втором отрезке встречи Цуренко собственные проблемы с подачей, по сути, решила, а вот Осеан продолжило лихорадить. Леся оформила два брейка и спокойно довела матч до победы.
Во втором раунде квалификации турнира в Праге Леся Цуренко сыграет против местной теннисистки Барборы Палицовой.
В квалификации турнира в Праге стартует ещё одна теннисистка из Украины - Марта Костюк. Через считанные минуты она начинает матч первого раунда против Анны Лены Фридзам из Германии.
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