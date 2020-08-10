Леся Цуренко пробилась в основную сетку соревнований в Праге.

WTA
Прага, Чехия
Квалификация, финал
Леся Цуренко - Магдалена Фреш - 7:6(7), 7:6(2)
Примечательно, что в обоих сетах встречи теннисистки смогли оформить достаточное количество брейков, но решающего перевеса добиться не удалось ни одной из соперниц.
Напомним, что чуть ранее выход в основную сетку турнира в Праге оформила еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, которая сумела выиграть свой финальный матч квалификации сразу с двумя баранками.
А вот Даяна Ястремская, которая получила на соревнованиях в столице Чехии 4-й номер посева, приняла решение отказаться от участия в турнире из-за стоматологических проблем.
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