понедельник, 10 августа 2020 г.

Леся Цуренко пробилась в основную сетку соревнований в Праге.

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела квалификацию соревнований WTA в Праге. В финале предварительной стадии турнира Леся в двух тяжелейших партиях переиграла представительницу Польши Магдалену Фреш, занимающую 174-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета встречи завершились победами Цуренко на тай-брейке. 

WTA 
Прага, Чехия 
Квалификация, финал

Леся Цуренко - Магдалена Фреш - 7:6(7), 7:6(2)

Примечательно, что в обоих сетах встречи теннисистки смогли оформить достаточное количество брейков, но решающего перевеса добиться не удалось ни одной из соперниц. 

Напомним, что чуть ранее выход в основную сетку турнира в Праге оформила еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, которая сумела выиграть свой финальный матч квалификации сразу с двумя баранками. 

А вот Даяна Ястремская, которая получила на соревнованиях в столице Чехии 4-й номер посева, приняла решение отказаться от участия в турнире из-за стоматологических проблем. 

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о 14:57
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