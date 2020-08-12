Виктория Азаренко потерпела поражение от Винус Уильямс уже в первом раунде турнира в Лексингтоне.

WTA
Лексингтон, США
1-й раунд
Винус Уильямс - Виктория Азаренко - 6:4, 6:2
Предположить, в каком состоянии к этой встрече подойдут обе теннисистки было достаточно сложно. Сама Виктория признавалась, что просто не знает чего от себя ожидать на корте. А ту же Винус уже много лет отправляют на пенсию, но американка упорно отказывается зачехлять ракетку и даже умудряется порой удивлять отличными результатами.
Форма Виктории оказалась не то чтобы ужасающей, но явно не боеспособной. На приеме цепляться у Азаренко не получалось категорически - белорусская теннисистка добралась лишь до одного-единственного брейк-поинта за весь матч. Да и тот остался нереализованным. Подача же сбои давала регулярно, так что рассчитывать на успех было действительно проблематично.
Именно провал одного гейма на своей подаче и стоил Виктории стартовой партии. Его Азаренко проиграла под ноль, а затем, пусть и пыталась отыграть отставание, вернуться в сет так и не смогла. При подаче Уильямс-старшей на партию Вика таки заработала брейковый мяч, но, как мы уже знаем, воспользоваться им не смогла.
Ну а в начале второго сета Винус просто добила соперницу. Американка оформила сразу 2 брейка, причем снова показав стопроцентную реализацию брейк-поинтов. Ну а Виктория цепляться на приеме не могла, а потому встреча докатилась до закономерной победы Уильямс.
Во втором раунде Винус сыграет против своей сестры Серены, которая на старте турнира в Лексингтоне столкнулась с некоторыми проблемами, но все равно преодолела первый круг соревнований.
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