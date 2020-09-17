Дарья Касаткина выходит в третий круг соревнований в Риме.

WTA Premier 5
Рим, Италия
2-й круг
(Q) Дарья Касаткина - Катерина Синякова - 6:2, 6:3
В начале встречи Касаткина сумела уйти в солидный отрыв сразу с двумя брейками. Синякова никак не могла наладить игру на собственной подаче, потому отдавала сопернице геймы фактически без борьбы. В концовке стартовой партии Катерина смогла, правда, один брейк отыграть, но тут же Дарья оформила еще один успех на приеме и выиграла первый сет поединка.
Вторая партия для россиянки прошла куда сложнее. Дарья быстро повела в счете с брейком, но затем дважды подряд проиграла собственную подачу. Синякова своим перевесом не воспользовалась. Вторая половина партии прошла при полном перевесе Касаткиной, которая еще дважды взяла подачу соперницы и чуть более чем за 1 час и 20 минут игрового времени оформила победу.
Для Дарьи Касаткиной эта победа стала уже 4-й подряд на турнире в Риме с учетом квалификационного раунда. Примечательно, что соперницам россиянка пока не отдала ни одного гейма.
За выход в четвертьфинал соревнований Дарья Касаткина поспорит с победительницей матча между Викторией Азаренко и 3-й ракеткой турнира Софьей Кенин из США.
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