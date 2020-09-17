четверг, 17 сентября 2020 г.

Дарья Касаткина выходит в третий круг соревнований в Риме.

Россиянка Дарья Касаткина, которая начала выступления на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме еще с сита квалификации, пробилась в третий раунд. На стадии второго круга Дарья в двух партиях переиграла представительницу Чехии Катерину Синякову, занимающую 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. 

WTA Premier 5
Рим, Италия
2-й круг

(Q) Дарья Касаткина - Катерина Синякова - 6:2, 6:3

В начале встречи Касаткина сумела уйти в солидный отрыв сразу с двумя брейками. Синякова никак не могла наладить игру на собственной подаче, потому отдавала сопернице геймы фактически без борьбы. В концовке стартовой партии Катерина смогла, правда, один брейк отыграть, но тут же Дарья оформила еще один успех на приеме и выиграла первый сет поединка. 

Вторая партия для россиянки прошла куда сложнее. Дарья быстро повела в счете с брейком, но затем дважды подряд проиграла собственную подачу. Синякова своим перевесом не воспользовалась. Вторая половина партии прошла при полном перевесе Касаткиной, которая еще дважды взяла подачу соперницы и чуть более чем за 1 час и 20 минут игрового времени оформила победу.

Для Дарьи Касаткиной эта победа стала уже 4-й подряд на турнире в Риме с учетом квалификационного раунда. Примечательно, что соперницам россиянка пока не отдала ни одного гейма. 

За выход в четвертьфинал соревнований Дарья Касаткина поспорит с победительницей матча между Викторией Азаренко и 3-й ракеткой турнира Софьей Кенин из США.

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о 13:46
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