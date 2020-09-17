Светлана Кузнецова добилась волевой победы над Анетт Контавейт во втором круге турнира в Риме.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. На стадии второго круга Светлана в трех сетах обыграла 14-ю ракетку соревнований представительницу Эстонии Анетт Контавейт. Кузнецова проиграла стартовую партию встречи, но проявила характер и смогла склонить чаши весов на свою сторону.
WTA Premier 5
Рим, Италия
2-й раунд
Светлана Кузнецова - (14) Анетт Контавейт - 4:6, 7:5, 6:3
События в двух стартовых сетах встречи развивались, по сути, по одному и тому же сценарию. Правда, ролями теннисистки в этих партиях таки поменялись. Сначала Контавейт смогла оформить важнейший брейк в концовке первого сета, но тут же не подала на этот отрезок матча. Правда, Кузнецова через несколько минут еще раз упустила собственную подачу и отдала эстонской теннисистке сет.
Во второй партии все случилось с точностью наоборот. Теперь уже Кузнецова под самый занавес сета повела с геймом на приеме в активе, но не подала на партию. И опять это не помешало взять сет - Контавейт еще раз проиграла подачу и позволила сопернице перевести встречу в решающий отрезок.
В нем Кузнецова владела уже более чем очевидным перевесом. Россиянка быстро повела сразу с двумя брейками, позволила Контавейт немного сократить отставание, но точку в матче Кузнецова поставила еще одним выигранным на приеме геймом.
За выход в четвертьфинал турнира в Риме Светлана Кузнецова поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, переигравшей чуть ранее Анастасию Павлюченкову.
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