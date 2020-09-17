Гарбинье Мугуруса одержала волевую победу над Кори Гауфф на турнире в Риме.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме 9-й номер посева, с боями пробилась в третий раунд. На стадии второго круга Гарбинье в трех партиях одолела представительницу США Кори Гауфф, занимающую 53-ю строчку текущего мирового рейтинга.
WTA Premier 5
Рим, Италия
2-й круг
(9) Гарбинье Мугуруса - Кори Гауфф - 7:6(3), 3:6, 6:3
В стартовой партии встречи Гарбинье Мугурусе пришлось проявлять характер. Сначала испанская спортсменка отыграла брейк, который она позволили оформить сопернице фактически в самом начале встречи, а потом и на тай-брейке Гарбинье ликвидировала отставание с мини-брейком. Со счета 1:3 на тае Мугуруса выиграла сразу 6 мячей подряд и оставила за собой первый сет поединка.
В начале второго сета Гауфф ушла в еще более солидный отрыв, на этот раз сразу с двумя выигранными на приеме геймами. Гарбинье и тут попыталась вернуться в борьбу и даже одну проигранную подачу отыграла, но на большее сил Мугурусе не хватило. Ну а Кори под занавес сета оформила еще один брейк и перевела матч в решающий отрезок.
Кто начал его с брейка? Правильно, именно американская теннисистка. Но Мугуруса уже по традиции этого матча не смутилась и взялась отыгрываться. Гарбинье до конца сета трижды отличилась на приеме и чуть более чем за 2 с половиной часа игрового времени оформила победу.
В третьем раунде турнира в Риме Гарбинье Мугуруса сыграет с победительницей матча между Йоханной Контой и Ириной-Камелией Бегу.
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