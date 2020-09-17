Диего Шварцман успешно стартовал на Мастерсе в Риме.

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Риме 8-й номер посева, уверенно выигрывает свой стартовый матч на турнире. На стадии второго круга Диего в двух партиях переиграл Джона Миллмана из Австралии, занимающего 43-ю строчку текущего мирового рейтинга.
ATP Мастерс
Рим, Италия
2-й круг
(8) Диего Шварцман - Джон Миллман - 6:4, 7:6(1)
В третьем раунде Мастерса в Риме Диего Шварцман сыграет с победителем встречи между 9-м номером посева россиянином Андреем Рублевым и представителем Польши Хубертом Гуркачем.
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