Денис Шаповалов продолжает успешные выступления на Мастерсе в Риме.

Канадский теннисист Денис Шаповалов, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Риме 12-й номер посева, достаточно уверенно выходит в третий раунд турнира. На стадии второго круга Денис в двух сетах переиграл испанца Педро Мартинеза-Портеро, начинавшего борьбу еще с квалификационного раунда.
ATP Мастерс
Рим, Италия
2-й раунд
(12) Денис Шаповалов - (Q) Педро Мартинез-Портеро - 6:4, 6:4
Шаповалов довольно быстро сумел отличиться на приеме, но ключевым в стартовом сете этот перевес не стал. Мартинез-Портеро обратный брейк оформил моментально, но уже через несколько минут снова оказался в роли догоняющего. Второй брейк Денис уже удержал и с минимальным перевесом оформил победу в стартовом сете.
Вторая партия и вовсе началась с успеха на приеме в исполнении испанского теннисиста. Шаповалов, правда, очень быстро вернулся в борьбу, а потом и второй брейк оформил.
Теперь в третьем раунде Мастерса в Риме Денис Шаповалов ждет победителя встречи между 7-й ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини и представителем Франции Уго Умбером.
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