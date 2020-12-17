ATP опубликовала календарь турниров на первые месяцы следующего сезона.

Теперь официально. ATP подтвердила даты проведения соревнований в январе-феврале 2021-го года. Согласно календарю, новый сезон начнется 5 января турнирами в Дельрей-Бич и Анталье. Квалификация Australian Open - 2021 состоится с 10 по 13 января в Дохе, а уже затем спортсмены отправятся в Австралию. Там им предстоит отбыть двухнедельный карантин и к соревнованиям теннисисты вернутся уже 31 января. А вот непосредственно первый в сезоне Турнир Большого Шлема запланирован с 8 по 21 февраля.
Кроме того, официально подтверждено, что в 2021-м году не состоятся турниры в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. А вот турнир в Рио-де-Жанейро не пройдет в свои стандартные даты. Сроки его проведения будут сообщены позже.
ATP опубликовала и календарь турниров категории Challenger. Первые соревнования начнутся 18 января в Стамбуле. По два турнира до конца февраля примут Анталья (Турция), Бьелла (Италия) и Потчефструм (ЮАР).
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