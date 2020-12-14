Роджер Федерер - лучший спортсмен Швейцарии за последние 70 лет.

Роджер Федерер: "Находиться в одном списке с такими спортсменами - это невероятное чувство. Мы все являемся победителями, потому что испытываем одинаковую страсть к спорту. Вы - мои источники вдохновения. Но хочу сказать, что я ничего не сумел бы добиться без своей команды.
Надеюсь в 2021-м я вернусь на корт. Посмотрим. Но, если бы моя карьера на этом закончилась, что ж, было бы невероятно завершить ее этой наградой."
Отметим, что у женщин аналогичную награду получила горнолыжница Френи Шнайдер.
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