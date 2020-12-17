четверг, 17 декабря 2020 г.

Сразу 3 украинских теннисиста пробились в четвертьфинал мужского турнира ITF в Анталье.

Представительство Украины в четвертьфиналах 15-тысячника ITF в турецкой Анталье будет весьма внушительным. До стадии 1/4 финала добралось сразу трое украинских теннисистов. За путевку в полуфинал между собой поспорят Александр Овчаренко и Георгий Кравченко. Но увереннее всех стадию второго круга в Анталье преодолел Владислав Орлов, получивший на турнире 4-й номер посева.

ITF
Анталья, Турция
2-й раунд

(Q) Александр Овчаренко - Тимур Киямов - 7:6(2), 3:6, 6:2
Георгий Кравченко - Альваро Лопес Сан Мартин - 6:4, 6:4
(4) Владислав Орлов - Ченгиз Аксу - 6:3, 6:4

Отметим, что все украинские теннисисты выступают и в парном разряде и сегодня проведут свои стартовые матчи на турнире. Кроме Овчаренко, Кравченко и Орлова в дуэтах выступит и еще один украинец - Александр Брайнин

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о 14:48
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