Сразу 3 украинских теннисиста пробились в четвертьфинал мужского турнира ITF в Анталье.

ITF
Анталья, Турция
2-й раунд
(Q) Александр Овчаренко - Тимур Киямов - 7:6(2), 3:6, 6:2
Георгий Кравченко - Альваро Лопес Сан Мартин - 6:4, 6:4
(4) Владислав Орлов - Ченгиз Аксу - 6:3, 6:4
Отметим, что все украинские теннисисты выступают и в парном разряде и сегодня проведут свои стартовые матчи на турнире. Кроме Овчаренко, Кравченко и Орлова в дуэтах выступит и еще один украинец - Александр Брайнин
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